Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:50
Просмотров: 74

Крупный завод под Харьковом освоил производство уникальной брони

Крупный завод под Харьковом освоил производство уникальной брони

Харьковское КБ им.Морозова (ХКБМ) выполнило госзаказ и сдало Министерству обороны Украины первые семь бронетранспортеров БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони.

Об этом сообщили на Лозовском кузнечно-механическом заводе. Спецсталь прошла контроль и приемку на всех этапах производства. По своим характеристикам материал соответствует высшим мировым стандартам.

Корпусы для БТР-4 изготовлены на ЛКМЗ. Завод, ХКБМ и научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" организовали изготовление корпусов из спецстали марки "71".Сегодня в производстве на предприятии находятся около 40 таких же корпусов.

ЛКМЗ в 2018 году вошел в производственную кооперацию по изготовлению бронекомплектов и их последующей сборке на ГП "Завод им.Малышева" (Харьков), а также на ХКБМ и Киевском бронетанковом заводе. Специалисты этих предприятий работают на ЛКМЗ, приобретая опыт для подготовки и создания производства корпусов на своих заводах.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, харьков

Читайте ещё:

Більше шести тисяч пожеж трапилось на Харківщині з початку року (ВІДЕО)
Сегодня 08:29    37
ТРЦ в начале Пушкинской будут строить еще как минимум два года
Сегодня 08:24    86
Зарубав знайомого, щоб не повертати гроші за мопед. Вирок суду – 14 років позбавлення волі
Сегодня 08:03    51
В Харькове поймали пьяного до беспамятства водителя
Сегодня 07:21    160
Троллейбусы №3 и 36 на два часа изменят маршрут
Сегодня 06:49    70
В части Киевского района введен карантин из-за бешенства кота
Сегодня 06:27    81
У США випробували нову потужну ракету-перехоплювач – ВІДЕО
29.10.2018 10:00    149
В харьковской электричке замечены листовки с советской пропагандой
29.10.2018 08:43    250
Маму из родительской тройки, которая унизила харьковскую школьницу, уволили
29.10.2018 08:03    795
В Харькове почтили память жертв Второй мировой войны
29.10.2018 07:22    92
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 