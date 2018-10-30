Крупный завод под Харьковом освоил производство уникальной брони

Харьковское КБ им.Морозова (ХКБМ) выполнило госзаказ и сдало Министерству обороны Украины первые семь бронетранспортеров БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони.

Об этом сообщили на Лозовском кузнечно-механическом заводе. Спецсталь прошла контроль и приемку на всех этапах производства. По своим характеристикам материал соответствует высшим мировым стандартам.

Корпусы для БТР-4 изготовлены на ЛКМЗ. Завод, ХКБМ и научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" организовали изготовление корпусов из спецстали марки "71".Сегодня в производстве на предприятии находятся около 40 таких же корпусов.

ЛКМЗ в 2018 году вошел в производственную кооперацию по изготовлению бронекомплектов и их последующей сборке на ГП "Завод им.Малышева" (Харьков), а также на ХКБМ и Киевском бронетанковом заводе. Специалисты этих предприятий работают на ЛКМЗ, приобретая опыт для подготовки и создания производства корпусов на своих заводах.

Источник: sq.com.ua

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