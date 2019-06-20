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КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Верховной Рады

КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Верховной Рады

Конституционный Суд Украины признал конституционным указ президента Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады сегодня, Конституционный суд Украины рассматривал с 11 июня.

В тот день Большая палата КСУ начала слушание по делу по конституционному представлению народных депутатов относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

 

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