КСУ признал конституционным закон о декоммунизации

Конституционный суд признал закон “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики” конституционным.

Соответствующее решение суд принял после проведения заседания в закрытом режиме. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в суде.

Как рассказал собеседник агентства, суд пришел к заключению, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, а также является реальной угрозой для современной украинской государственности.

Источник: objectiv.tv

Автор: Екатерина Курлат

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