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КСУ признал конституционным закон о декоммунизации
Конституционный суд признал закон “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики” конституционным.
Соответствующее решение суд принял после проведения заседания в закрытом режиме. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в суде.
Как рассказал собеседник агентства, суд пришел к заключению, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, а также является реальной угрозой для современной украинской государственности.
Источник: objectiv.tv
Автор: Екатерина Курлат
Темы: декоммунизация, Украина
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