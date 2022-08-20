Кто больше всего помогает Украине

Институт мировой экономики Кильского университета опубликовал новые оценки масштабов военной помощи, которую страны мира оказывают Украине.

По данным немецких экспертов на 1 июля, главным военным донором Украины остаются США, предоставившие уже 25,45 млрд долларов. На втором месте — Великобритания, которая выделила помощь на 4,11 млрд долларов. На третьем месте — Польша (1,83 млрд долларов), а на четвертом — Германия (1,22 млрд долларов).

При этом по доле помощи Украины в валовом внутреннем продукте первое место занимает Эстония — она предоставила Киеву поддержку на сумму, составляющую 0,8 % ВВП страны. На втором месте — Латвия (примерно та же доля в ВВП), а на третьем — Польша (0,5 % ВВП), на четвертом — Литва (0,3 % ВВП).

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/1343

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