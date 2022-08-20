Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:15
Просмотров: 89

Кто больше всего помогает Украине

Кто больше всего помогает Украине

Институт мировой экономики Кильского университета опубликовал новые оценки масштабов военной помощи, которую страны мира оказывают Украине.

По данным немецких экспертов на 1 июля, главным военным донором Украины остаются США, предоставившие уже 25,45 млрд долларов. На втором месте — Великобритания, которая выделила помощь на 4,11 млрд долларов. На третьем месте — Польша (1,83 млрд долларов), а на четвертом — Германия (1,22 млрд долларов).

При этом по доле помощи Украины в валовом внутреннем продукте первое место занимает Эстония — она предоставила Киеву поддержку на сумму, составляющую 0,8 % ВВП страны. На втором месте — Латвия (примерно та же доля в ВВП), а на третьем — Польша (0,5 % ВВП), на четвертом — Литва (0,3 % ВВП).

#помощь #США

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1343

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Харьковщине враг очень сильно активизировался, — «Карпатская Сечь»
Сегодня 09:20    26
Кабмін пропонує змінити перелік осіб, яких будуть "бронювати" від мобілізації
Сегодня 09:09    48
Подтвердилось сообщение о взрыве в Севастополе около штаба оккупационного Черноморского флота
Сегодня 08:59    74
20 серпня 1925 року засновано Канівський музей-заповідник «Могила Тараса Шевченка»
Сегодня 08:58    54
На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове «судилище» над полоненими захисниками «Азовсталі» - ГУР
Сегодня 08:36    75
Чи зможе Україна отримати репарації від рф, і до чого тут визнання країною-спонсором тероризму
Сегодня 08:25    87
Би-би-си подтвердила подлинность видео с Запорожской АЭС
Сегодня 08:04    112
Після захоплення Києва Росія збиралася поставити на чолі маріонеткового уряду України екс-президента Януковича і кума Путіна Медведчука, - The Washington Post
Сегодня 07:54    102
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 серпня 2022 року
Сегодня 07:49    109
Німці заговорили за зняття санкцій
Сегодня 07:45    145
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 