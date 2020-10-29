Кто будет управлять горсоветом, если Кернес перенесет мэрскую присягу?

Городская избирательная комиссия уже получила все протоколы от более шести сотен участков. Сейчас по словам председателя городской ТИК Ольги Мозговой довозят только уточненные, после исправления технических ошибок - сегодня же станут к обработке протоколов. Но вот сколько на это уйдет времени, Мозговая определить не смогла, ведь работы, говорит, немало.

Ольга Мозговая, председатель городской ТИК по телефону

Ми працювали дуже швидко. Майже без перерви і комісія відпрацювала, ну, просто передати неможливо наскільки напружено, але ефективно. І ми вважали, що будемо приймати протоколи днів 5-ть, але справились за два з половиною дні. Тепер діло за дільницями, які повинні привезти уточнені протоколи.

Поэтому до сих пор известны лишь данные экзит-полов, согласно которым Геннадий Кернес набирает - 59.7%, Александр Фельдман -12,12%, третьим идет Алексей Кучер с результатом 11.98%.

Харьковчане тем временем говорят, что данные экзит-полов для них ожидаемы - некоторые довольны такими цифрами, другие же жалуются, что хотели бы совсем не такого наполнения городского совета.

Елена, харьковчанка

Ну, вообще ожидания оправдались, но насчет того, что довольны – наверное, нет. А в чем проявляется? Потому что слишком предсказуемо. Мне кажется, что не дуже демократичні були.

Недовольна, потому что опять пришли в Харькове те силы, которые я бы не хотела видеть. И не зеленые, естественно. Слава Богу, хоть эти не прошли.

Виктор, харьковчанин

По одному экзит-полу - 57% Кернес набрал, по другому – 46. Меня устраивает 57. Ситуация замечательная. У нас город – самый лучший на Украине. Он хозяйственник, который организовал 126 КП, они работают как часы.

Если верить экзит-полам Геннадий Кернес одерживает победу в первом туре. Но вот городской глава на публике уже не был больше двух месяцев, и о его реальном состоянии здоровья конкретно ничего не известно. В то время, как его политштаб уверяет - состояние Кернеса стабильное и сомнений у немецких врачей не вызывает.

Впрочем, присягу Геннадия Кернеса, в качестве новоизбранного мэра Харькова, могут перенести из-за болезни. А функции мэра города сможет выполнять секретарь горсовета, об этом сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская. То есть, если Кернес не имеет возможности явиться на ближайшую сессию, то перед этим он должен написать заявление о невозможности участия в ней по объективным причинам - то есть - по состоянию здоровья. Тогда ТИК может перенести его присягу на любую другую следующую сессию.

Но это не единственная проблема - на днях Конституционный Суд Украины своим решением лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. А без нее, говорит юрист “ХАЦ” Владимир Рысенко, - ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен, как собственно и победители местных выборов.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра

Призначення голів обласних рад, районних рад та їх заступників здійснюється після перевірки, яку здійснює НАЗК, а НАЗК не може після вчорашнього рішення здійснювати свою перевірку. Це саме стосується призначення на всі посади державних органів, які теж здійснюються після спецперевірки. Більш того - це рішення Конституційного суду, для ваших слухачів я скажу, ґрунтується на простому - вони дослівно заявляють, що судова влада не підлягає жодному контролю з боку держави.

Апелляцию на решение Конституционного суда подать нереально, ведь эти решения вступают в силу с момента их принятия и не подлежат никакому обжалованию. Более того, в Европейском союзе обеспокоены данным решением Конституционного Суда Украины и оно может стать основанием для временной остановки безвиза.





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