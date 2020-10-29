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Кто будет управлять Харьковом, если Кернес умрет или будет признан недееспособным?

Есть два неоспоримых факта: Геннадий Кернес тяжело болен и не появляется в медиапространстве больше двух месяцев; он с большим отрывом победил на местных выборах, взяв больше 50% голосов избирателей. Кто же будет управлять Харьковом, если мэр умрет, не сможет вернуться в Харьков или будет признан недееспособным?

Кто будет управлять Харьковом, если Кернес умрет или будет признан недееспособным?

Выяснилось, что присягу Геннадия Кернеса, в случае оглашения официальной победы на выборах мэра Харькова, могут перенести из-за болезни. Функции мэра Харькова до его присяги может выполнять секретарь горсовета Новак Александр Николаевич.

Теоретически в ближайшее время Геннадия Кернеса могут признать избранным мэром Харькова.

Секретарь городского совета Александр Новак по закону имеет такие полномочия:

- осуществляет полномочия городского головы в случае досрочного прекращения полномочий городского головы или невозможности выполнения им своих полномочий городского головы;

- созывает сессии городского совета в случаях, предусмотренных действующим законодательством; информирует депутатов и население о времени и месте проведения сессии городского совета, вопросах, которые планируется внести на рассмотрение городского совета;

- ведет заседания городского совета и подписывает его решения в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- организует подготовку сессий городского совета, вопросов, которые вносятся на рассмотрение городского совета;

- обеспечивает своевременное доведение решений городского совета к исполнителям и населению, организовывает контроль за их выполнением; обеспечивает официальное опубликование решений городского совета, которые в соответствии с законом являются регуляторными актами, а также документов, подготовленных в процессе осуществления городским советом регуляторной деятельности, и информации об осуществлении городским советом регуляторной деятельности;

- по поручению городского головы координирует деятельность постоянных и других комиссий городского совета;

- дает поручение постоянным комиссиям о совместном рассмотрении комиссиями вопросов, которые относятся к ведению нескольких постоянных комиссий;

- дает поручения постоянным комиссиям изучать деятельность подотчетных и подконтрольных городскому совету и исполнительному комитету, а также по вопросам, отнесенным к ведению городского совета, местных государственных администраций, предприятий, учреждений и организаций, их филиалов и отделений независимо от форм собственности и их должностных лиц, способствует организации выполнения их рекомендаций;

- способствует депутатам городского совета в осуществлении их полномочий;

- организует по поручению городского совета в соответствии с действующим законодательством осуществление мероприятий, связанных с подготовкой и проведением референдумов и выборов в органы государственной власти и местного самоуправления;

- обеспечивает хранение официальных документов, связанных с местным самоуправлением территориальной громады города Харькова, обеспечивает доступ к ним лиц, которым это право предоставлено в установленном порядке;

- решает по поручению городского головы или городского совета другие вопросы, связанные с деятельностью городского совета и его исполнительных органов.

По результатам экзитполов и параллельного подсчета голосов на местных выборах Геннадий Кернес набирает 57-60% голосов избирателей. Это говорит о том, что он выиграл в первом туре местных выборов. Александр Фельдман и Алексей Кучер набирают значительно меньше, и на результаты выборов не влияют.

Новости портала «Весь Харьков»

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