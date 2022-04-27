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Кто как обзывается, тот сам так называется

Кто как обзывается, тот сам так называется

Вслед за саморазоблачением гнилого нутра "второй армии мира" в Украине, тем же путем идут и хваленые путинские спецслужбы. Родная вотчина диктатора извергает настолько некачественный оперативный продукт, что при его виде даже как-то стыдно за лубянские погоны. Эксперты по "сахарным взрывам" за два десятилетия совсем утратили силы создавать провокации государственной важности.

Аналитики в Кремле вдруг поняли: мировое сообщество воспринимает Россию исключительно, как страну-террориста. Что-то вроде евразийского "ИГИЛ". Для коррекции имиджа, ФСБ поручили организовать экстренную многокомпонентную ИПСО, чтобы зеркалить негативный образ РФ на Украину. После акций закашмариванья жителей приграничных с Украиной областей Юга РФ, которых готовят к массовой мобилизации, ФСБ перешло к отработке национальной диванной аудитории.

Лично Путину в рот вложили тезисы, что доблестное ФСБ не только может нефтебазы взрывать, но и спасает жизни бесценных пропагандистов от долгой руки всемогущих украинских спецслужб. На расширенном заседании Генпрокуратуры диктатор заявил о задержании группы, состоящих из граждан РФ, членов маргинального ультраправого движения "National Socialism/White Power". Они "вынашивали" план подготовки убийства "общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева". По традиции у "террористов" нашли джентльменский набор из пистолетов, патронов, бутылок, имитирующих коктейль Молотова, наркотиков, нацистской литературы, и, внимание: поддельные украинские паспорта! Удивительно, как это при них не было приказа СБУ с визой Зеленского на убийство Соловьева. Показания "террористов", путанно заявляющих, что начали подготовку "теракта" в январе – то еще горелое шапито.

Провокация выглядит столь нелепо, что даже сам спасённый черноротый удивился, но сразу поправился: "Это абсолютно в логике нацистов – убивать журналистов-евреев". Соловьев понял, что его пронесло, сакральная жертва ФСБ не он. Потом с трясущимися поджилками Симоньян, Скабеева, Кисилев и Попов выбили себе для самосохранения статус "целей СБУ". Сакралов на убой будут искать где-то за пределами озвученной пятерки, хотя не факт, что не понадобится закрепление легенды провокации.

Меж тем не решён резонный вопрос: для чего СБУ ликвидировать никчемные говорящие головы, интересные лишь вымирающим ценителям путинского zомбоящика? Вряд-ли бы в разгар российского вторжения кто-то бы такой чепухой занимался.

Но что для адекватных людей чепуха для путинистов – чистейший цимес. Это хорошо известно со времён "визитки Яроша". Провокация ФСБ со "спасением" Соловьева стала жупелом для формирования вокруг Украины имиджа страны-террориста. Вопли об этом пошли по всей вертикали. Отозвался спикер Госдумы и возможный сменщик Путина Володин: "Необходимо признать, что Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность..." Однако даже здесь путаница в определениях, ведь ранее "великий геополитик" наотрез не признавал, что Украина "государство".

На помощь тупице Володину пришел космический неонаци Рогозин, который террористической организацией назвал уже "киевскую фашистскую хунту, захватившую власть в 2014 году". Хотя возможно этому чучелу просто забыли сменить пластинку восьмилетней давности.

Реверанс Путина с антиукраинской провокацией ФСБ в сторону "партии войны" самыми отъявленными российскими фашистами, вроде Скурлатова, подаётся как внутренний продукт, подготовку к устранению вялых и неубедительных Шойгу и Лаврова. Патриоты ждут выноса их голов на блюде.

Попытки путинского государства-терорриста отмыться за счёт своих детских антиукраинских провокаций от пожизненного клейма совершенно бесплодны, а террористическое бревно в глазу путинизма – уже не совместимо с жизнью.

Источник: https://t.me/sytosokrata/601

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