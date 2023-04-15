Пам'ятаєте фразу Довлатова:- Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?

Так ось, на росії народжується справжні руські люди.

Главная доносчица россии: женщина написала на россиян и военнопленных почти тысячу жалоб из-за СВО. По её словам, так она борется за своё будущее — потому что не хочет платить репарации украинцам.

Осенью на антрополога Александру Архипову пришёл донос из-за интервью о новоязе. Она попыталась разобраться, кто его написал, и вышла на Ирину (имя изменено) — очень деятельную женщину, которая отправила ещё 21 жалобу на коллег Александры, выступавших в СМИ-иноагентах. Тогда Архипова решила связаться с недовольной гражданкой, и та, как ни странно, развёрнуто ей всё объяснила.

Сама Ирина назвала себя профессиональной доносчицей, у которой это «в крови», поскольку её дед был сотрудником НКВД и «активно использовал инструментарий жалоб». По её словам, она хочет «cоздать атмосферу страха» и «отучить» людей контактировать со СМИ-иноагентами. Как считает Ирина, это поможет «ослабить» оппозиционные медиа, обвалить им просмотры и в итоге спровоцировать их закрытие. В беседе с «Медиазоной» (признана иноагентом) женщина добавила, что она также смотрит интервью с военнопленными — и отслеживает, кто из них сдался добровольно или «распространяет ложь» про СВО.

По признанию самой Ирины, ей около 40 лет, за границей она никогда не была, раньше работала преподавателем в вузе, а теперь живёт на сбережения. Доносами она занимается по схеме «два через два»: сперва залпом смотрит Ютуб-видео и ищет там враждебные элементы, а затем отдыхает. Всего же за время СВО, со слов Ирины, она написала 922 доноса. При этом она подробно рассказала и о своих мотивах:

«Мой интерес сугубо материален. Дело в том, что украинские власти с первых дней твердят про то, что россия "должна" будет им заплатить "репарации". Московские чиновники себя точно не обидят, а вот с провинции будут собирать "репарации", плюс как в 90-е годы сократят силовые структуры. Это значит в моем городе будет огромная безработица и ее сестра - преступность. Плюс все резко подорожает. Это значит, что мне придется намного больше работать, чем сегодня, намного хуже питаться».

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Только за первые полгода войны россияне написали 145 тысяч доносов. Понимаете? 1937-й действительно не за горами. Он уже наступил.

Джерело: https://www.facebook.com/serg.marco

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