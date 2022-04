Кто в мире поддерживает РФ (КАРТА)

Видання The Economist оприлюднило (https://www.economist.com/espressochart/2022) мапу країн світу і яку позицію їхні уряди зайняли стосовно війни росії з Україною. Повністю рф підтримали лише Венесуела, Куба, Нікарагуа, Еритрея, білорусь, Сирія, Мʼянма та Північна Корея.

● Водночас Україну підтримали майже всі країни Європи, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія, США, Канада та Колумбія. Інші ж країни світу намагаються зберігати нейтральність

The Economist (https://www.economist.com/espressochart/2022)

Who are Russia’s supporters?

Two-thirds of the global population live in countries that are neutral or Russia-leaning

