Исторические альянсы москвы продолжают рушиться. Сегодня на грани масштабного краха оказался один из самых старых и символичных форпостов советского, а затем и российского влияния в Западном полушарии – кубинский режим. На фоне беспрецедентного давления со стороны Вашингтона становится очевидно: россия никак не сможет остановить американскую операцию против кубинского союзника и фактически сливает своего давнего соратника, ограничиваясь лишь формальной дипломатической риторикой.

Администрация США во главе с Дональдом Трампом перешла от многолетней стратегии санкционного сдерживания к решительным шагам, направленным на полную ликвидацию коммунистического анклава у своих берегов. Энергетическая блокада острова, усиленная падением режима Мадуро в Венесуэле, уже привела кубинскую экономику к коллапсу и тотальным блэкаутам. Теперь Вашингтон открыто декларирует свои военно-политические намерения.

Дональд Трамп прямо заявил, что США ставят своей целью смену государственного строя на Кубе, окончательно отбросив прежние дипломатические условности.

Ситуация развивается стремительно: американский лидер подчеркнул, что «мы очень скоро займемся Кубой». В подтверждение этих слов Пентагон перешел к демонстрации жесткой силы, развернув в непосредственной близости от острова мощную авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Nimitz. Наблюдаем не просто политический жест, а подготовку к реальной силовой операции, остановить которую Гаване нечем.

Осознание того, что «большой брат» из москвы не придет на помощь, вызвало в кубинском руководстве панические настроения. Режим, оказавшийся в полной изоляции, пытается переложить задачу выживания на плечи изнуренного голодом и дефицитами населения.

Жителям Острова свободы начали раздавать оружие, а власти призывают население готовиться к возможному вторжению США. Ситуация внутри страны накалилась до предела. На фоне развертывания американской военной мощи вблизи острова правительство в Гаване призывает кубинцев готовиться к неминуемому иностранному вторжению.

В госучреждениях Гаваны экстренно организуются обсуждения планов на случай чрезвычайных ситуаций. Однако попытка раздать легкое стрелковое оружие гражданским лицам против высокотехнологичной американской армии выглядит не как план обороны, а как агония и жест отчаяния обреченного руководства.

В этой критической ситуации позиция кремля выглядит максимально беспомощно. В то время как американские эсминцы берут остров в оперативное кольцо, вся «поддержка» со стороны россии свелась к производству бессмысленной бумаги в стенах роспарламента.

Реагируя на эскалацию, российские власти смогли родить лишь очередное бюрократическое воззвание. В ГД внесен проект заявления в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы.

В документе российская сторона пытается апеллировать к международному правопорядку, указывая, что блокада Кубы со стороны США является вмешательством в ее внутренние дела. Авторы проекта тщетно пытаются выразить протест, отмечая, что развертывание в Карибском бассейне авианосной группы ВМС США вызывает особую тревогу, следует из проекта постановления.

На этом реальные ресурсы и возможности москвы исчерпаны. У россии, истощенной собственными военными авантюрами и жесткой международной изоляцией, просто нет ни экономического потенциала, ни военных возможностей для проекции силы в Карибском море. кремль не способен отправить к берегам Кубы флот или предоставить ей современные системы ПВО.

Кубу цинично оставили один на один с Вашингтоном. Вся многолетняя риторика о «социалистическом братстве» и стратегическом партнерстве обнулилась в тот момент, когда США перешли к реальным действиям, доказав, что цена гарантий безопасности со стороны москвы меньше стоимости бумаги, на которой госдура печатает свои заявления.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1094

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