Кучер: необходим немедленный ремонт путепровода вблизи Жихор

По данным пресс-службы ХОГА, этот вопрос председатель ХОГА Алексей Кучер обсудил с руководителем Укравтодора Александром Кубраковым, руководством Службы автомобильных дорог в Харьковской области и представителями Харьковского городского совета 14 января.

Жихорский путепровод на окружной дороге находится в неудовлетворительном состоянии: ржавые конструкции, трещины на металлических пролетных сооружениях, на опорах разрушается бетон. При этом ремонтировать его Служба автодорог не может, поскольку путепровод ей не принадлежит. Более того, путепровод сейчас вообще владельца. Он «потерялся» еще в 2007 году. Тогда распоряжением Кабмина проезжую часть дороги передали в государственную собственность из коммунальной собственности города Харькова. Но сам мост, по которому эта проезжая часть проходит, не передавали.

«Мы до сих пор не определились, а кому же в действительности принадлежит конструкция этого путепровода. Город сообщает, что не у них на балансе. У нас отсутствуют документы, подтверждающие, что он на балансе области или САД. Нам технически необходимо определиться с передачей этой конструкции. Потому что состояние моста критическое», - обратился к участникам совещания Алексей Кучер.

Председатель Укравтодора заверил, что средства на ремонт здания будут выделены: чем быстрее решится вопрос балансовой принадлежности, тем быстрее начнутся работы.

«Город Харьков должен принять конструкцию на баланс - для того чтобы сразу передать ее на баланс Укравтодора. Кабмин поддержит нас и обеспечит все правовые основы для передачи», - сказал Александр Кубраков.

Алексей Кучер, обращаясь к представителям Харьковского городского совета, отметил, что процедуру необходимо провести как можно быстрее.

«Настоятельно прошу вас, чтобы мы не затягивали. Пока мы будем выяснять, чья эта конструкция, она может просто рухнуть. И у нас будет та же ситуация, что в Песочине. Мы не хотим замалчивать эту проблему», - подчеркнул председатель ХОГА.

Он подчеркнул, что вместе с главой Укравтодора готов взять на себя ответственность за ремонт моста, но сейчас решение этого вопроса требует немедленных действий со стороны руководства города Харькова.

Агентство Телевидения Новости