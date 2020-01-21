Кучер встретился с послами Казахстана и Азербайджана

Алексей Кучер и послы Казахстана и Азербайджана совместно определили направления для развития сотрудничества в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА 21 января.

21 января председатель ХОГА встретился с общей делегацией Республики Казахстан и Азербайджанской Республики во главе с послами этих государств в Украине: Саматом Ордабаевым и Азером Худиевым.

Во время своего визита в Харьковскую область делегация проводит ряд встреч с бизнес-кругами региона. Цель послов - определить направления для возможного инвестирования и экономического сотрудничества. Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Азер Худиев сразу отметил, что у его страны есть средства и желание их инвестировать - в том числе в Украину.

«Мы только за прошлый год инвестировали 1 млрд долларов. И еще 1,5 млрд наша страна хочет внести сюда», - сказал господин посол.

Он подчеркнул, что детально изучить возможности для сотрудничества договорились во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Баку.

«Традиционно между Казахстаном и Украиной были хорошие связи: и торгово-экономические, и человеческие. Традиционно Харьков был одним из серьезных регионов, который сотрудничал с Казахстаном. Нужно это восстанавливать», - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев.

Оба посла отметили, что важным фактором для углубления экономического сотрудничества является создание благоприятного инвестиционного и бизнес-климата в стране и регионе, в частности. Председатель ХОГА Алексей Кучер подчеркнул, что именно над этим активно работает руководство Харьковской области.

«Мы все знаем, какие взаимоотношения сложились между нашими государствами и регионами. Нам нужно их укреплять и, соответственно, прогрессировать, - отметил Алексей Кучер. - Мы нацелены на то, чтобы именно в Харьковской области создать самые лучшие условия для инвесторов в Украине. Чтобы именно в наш регион приходили инвестиции».

Во время встречи стороны обсудили возможные направления для сотрудничества. Среди них - отрасль ІТ, промышленность, сельское хозяйство и реализация инфраструктурных проектов, в частности, строительство дорог.

Азер Худиев сообщил, что в конце зимы - начале весны запланирован визит в Украину представителей бизнес-кругов Азербайджанской Республики. Среди регионов, которые планируют посетить бизнесмены, в том числе Харьковская область. Ориентировочно в наш регион потенциальные инвесторы прибудут в марте.

Во время встречи Алексей Кучер также предложил Азеру Худиеву рассмотреть вопрос межрегионального сотрудничества.

«С Казахстаном у нас есть межрегиональное соглашение. С Азербайджаном такого соглашения нет. Возможно, нужно его разработать», - сказал председатель ХОГА.

Что касается развития сотрудничества Харьковской области с Казахстаном, то ему должно способствовать появление в нашем регионе почетного консульства республики. Кандидата на должность почетного консула Эмина Наджафли во время встречи представил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев.

Агентство Телевидения Новости