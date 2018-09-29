Кучма уходит с должности представителя Украины на переговорах в Минске

Леонид Кучма уходит с должности представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Последний раз Леонид Кучма примет участие в заседании группы 2 октября.

Об этом сообщила изданию "Бабель" пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

«Леонид Кучма примет участие в заседании ТКГ в Минске, что состоится 2 октября. А относительно следующих заседаний - все дальнейшие кадровые решения по этому вопросу являются прерогативой президента Украины», - отметила Олифер. По словам Олифер, Кучма не должен писать заявление на увольнение, поскольку работал в группе на общественных началах.

Олифер отметила, что летом ему исполнилось 80 лет, и он считает, что этот возраст является «критическим».

«Этим летом Леонид Данилович отметил 80-летний юбилей, и именно это имелось в виду под критическим возрастом», - сказала Олифер.

Своим преемником Леонид Кучма называет советника президента Петра Порошенко, дипломата Руслана Демченко.

28 сентября Леонид Кучма заявил, что уйдет с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, когда достигнет критического возраста, передает ТСН.

Он добавил, что работает представителем Украины в ТКГ на общественных началах более четырех лет.

Второй президент Украины подчеркнул, что окончательно для себя решил этот вопрос.

"Когда мне надо остановиться... Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблетку успокоительную под язык... Там слишком тяжелые разговоры", - заявил Кучма.

При этом он подчеркнул, что хотел бы, чтобы критики Минского процесса поняли, что этому процессу нет альтернативы.

Агентство Телевидения Новости