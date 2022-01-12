Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:08
Просмотров: 95

Кулеба о женевских переговорах: Россия не получит "юридических гарантий"

Кулеба о женевских переговорах: Россия не получит юридических гарантий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры 10 января в Женеве по поводу "гарантий безопасности" между Россией и США.

Комментарий министр предоставил изданию "РБК-Украина".

По его словам, подробные выводы еще рано делать, поскольку еще будут переговоры в рамках заседаний Совета Россия-НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

"В то же время общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых "гарантиях безопасности", чтобы максимально повысить ставки, выдвигая заранее неприемлемые требования", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что цинизм ситуации в том, что Россия хочет гарантий безопасности в то время, когда ее армия "бряцает оружием" у украинской границы, держит в заложниках Крым и воюет на Донбассе.

Кроме того, российские спецслужбы подрывают безопасность на границе Беларуси с Польшей и Литвой, а поставки газа превращаются в инструмент внешней политики.

"Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это "красная" линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении Альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", – добавил Кулеба.

Он также отметил, что России в Женеве направили сигнал о том, что не будет никаких договоренностей по Украине без Украины.

"Украина занимает принципиальную позицию: сколько бы раз ни ходили по кругу российские дипломаты, линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должна начинаться с деэскалации Россией ситуации с безопасностью вблизи украинской границы и выхода России из Донбасса и Крыма. Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина находится в опасности", – сказал министр.

Напомним, 10 января в Женеве началась серия переговоров по ультиматуму Кремля в сфере безопасности.

На переговорах с делегацией США Россия выдвинула принципиальные условия, без которых считает прогресс в других вопросах маловероятным. Все они относятся к так называемым "гарантиям безопасности" и деятельности Альянса на территории стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Шерман после переговоров заявила, что Соединенные Штаты отвергают предложения России, включая требование не принимать Украину в НАТО.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 11 січня 2022 року
Сегодня 06:33    39
Язык современной дипломатии в цитатах
Сегодня 06:16    70
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    79
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    156
Термін дії Covid-сертифікатів про вакцинацію скоротять до 9 місяців
11.01.2022 10:12    328
Президент Естонії підтвердив надання летальної зброї Україні
11.01.2022 09:50    298
Мінагрополітики затвердило список виробників соціально важливих продуктів, які зможуть купувати газ за зниженою ціною
11.01.2022 09:16    228
У 2021 році до бюджету надійшло 107,2 млрд грн акцизного податку та плати за ліцензії
11.01.2022 08:46    179
Добыча угля на госшахтах упала за год еще на 19%, – профсоюз
11.01.2022 08:20    200
«Казахстан наш»: как пропаганда РФ описывает ситуацию в стране
11.01.2022 08:11    491
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 