Кулеба пояснив, які шляхи відкриває візит Байдена в Україну

Візит президента США Джо Байдена до української столиці стане важливим сигналом підтримки для України на тлі російської агресії.

Про в інтерв’ю для програми Face the Nation американського телеканалу CBS заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

«З початку нової хвилі російської агресії проти України президент Байден продемонстрував справжнє лідерство у наданні допомоги Україні, у мобілізації міжнародної спільноти на підтримку України. Тому, звичайно, ми були б раді бачити його в нашій країні, і це було б важливим сигналом підтримки для нас», - сказав він.

Кулеба також додав, що особиста зустріч двох президентів могла б відкрити шлях для нових поставок американської зброї в Україну, а також для обговорення політичного можливого врегулювання цього конфлікту.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський сказав, що він впевнений, що Президент США Джо Байден має відвідати Україну.

Білий дім раніше заявив, що не готує візит президента Байдена в Україну, натомість розглядає можливість для відвідування Києва високопосадовцем адміністрації США.

24 лютого росія розпочала новий етап війни проти України, ворог здійснює масовані обстріли й бомбардування мирних українських міст і сіл. На боротьбу із загарбниками піднявся весь народ України. ЗСУ і Сили територіальної оборони зупинили наступ ворога та завдають йому великих втрат.

Источник: ukrinform.ua

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