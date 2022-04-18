Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:03
Просмотров: 185

Кулеба пояснив, які шляхи відкриває візит Байдена в Україну

Кулеба пояснив, які шляхи відкриває візит Байдена в Україну

Візит президента США Джо Байдена до української столиці стане важливим сигналом підтримки для України на тлі російської агресії.

Про в інтерв’ю для програми Face the Nation американського телеканалу CBS заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

«З початку нової хвилі російської агресії проти України президент Байден продемонстрував справжнє лідерство у наданні допомоги Україні, у мобілізації міжнародної спільноти на підтримку України. Тому, звичайно, ми були б раді бачити його в нашій країні, і це було б важливим сигналом підтримки для нас», - сказав він.

Кулеба також додав, що особиста зустріч двох президентів могла б відкрити шлях для нових поставок американської зброї в Україну, а також для обговорення політичного можливого врегулювання цього конфлікту.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський сказав, що він впевнений, що Президент США Джо Байден має відвідати Україну.

Білий дім раніше заявив, що не готує візит президента Байдена в Україну, натомість розглядає можливість для відвідування Києва високопосадовцем адміністрації США.

24 лютого росія розпочала новий етап війни проти України, ворог здійснює масовані обстріли й бомбардування мирних українських міст і сіл. На боротьбу із загарбниками піднявся весь народ України. ЗСУ і Сили територіальної оборони зупинили наступ ворога та завдають йому великих втрат.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 18.04
Сегодня 11:54    85
На словах ты Лев Толстой... Як Росія пояснює поразки та вигадує перемоги
Сегодня 11:31    130
Российские оккупанты убили еще двоих детей в Харьковской области
Сегодня 10:12    176
Пропаганда вместо науки: как изменилась система образования рф
Сегодня 09:52    147
5 ракет по Львову. 5 ракет по гражданскому населению
Сегодня 09:40    226
Дізнатися про страховий стаж, не виходячи з дому: в Україні запрацювала нова послуга для пенсіонерів
Сегодня 09:36    166
Обновлены адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в Харькове — ОВА
Сегодня 09:30    140
В Україні через агресію Росії загинули 205 дітей
Сегодня 09:25    114
Cотні фур з РФ і Білорусі ймовірно не встигли виїхати з ЄС - ЗМІ
Сегодня 09:04    162
Україна заповнила анкету на статус кандидата в ЄС
Сегодня 08:54    119
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 