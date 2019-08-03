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Курилы наши: Япония раскритиковала визит Медведева на спорный остров Итуруп

Курилы наши: Япония раскритиковала визит Медведева на спорный остров Итуруп

Министерство иностранных дел Японии выразило свое недовольство от посещения российским премьер-министром южной части Курильских островов, призвав Россию вернуться к конструктивным мерам.

«Мы настоятельно призываем российскую сторону принять конструктивные меры для дальнейшего развития японо-российских отношений, включая вопрос о заключении мирного договора», – цитирует заявление внешнеполитического ведомства Японии агентство Reuters.

По словам дипломатов, поездка Дмитрия Медведева на остров Итуруп стала «прискорбной». Его визит «может помешать переговорам о мирном договоре и совместной экономической деятельности».

Напомним, как ранее сообщала группа ИС, спор между РФ и Японией сосредоточен на четырех южных Курильских островах (японцы называют их «северными территориями»), которые Советский Союз оккупировал в конце Второй мировой войны.

Ранее группа ИС писала, что Лавров настырно требует от Японии признать, что Курильские острова принадлежат России.

Также напомним, что 23 июля Япония перехватила российские самолеты, которые вторглись в воздушное пространство страны.

Источник: sprotyv.info

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Темы: япония

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