Поки міжнародна спільнота обговорює економічні санкції та дипломатичний тиск, внутрішня політика держави-агресора демонструє системну та глибоку підготовку до затяжного протистояння. російська Федерація офіційно переводить систему середньої та навіть дошкільної освіти на рейки тотальної мілітаризації, матеріально заохочуючи цивільних учителів навчати дітей керуванню бойовими дронами.

Яскравим підтвердженням цього тренду стало нещодавнє рішення міської думи Воронежа — міста, що виконує роль одного з ключових логістичних та військових хабів поблизу кордонів України. 27 травня місцеві депутати затвердили підвищення окладів працівникам освітньої сфери. Проте за стандартним формулюванням про «турботу про бюджетників» ховається чіткий пріоритет кремля: фінансування військово-технічної підготовки підлітків.

Гроші за БПЛА: нові фінансові пріоритети агресора

Згідно з офіційним рішенням воронезької влади, з 1 січня 2026 року оклади педагогів дошкільних та загальноосвітніх установ зростуть на 21%, тоді як для решти технічного та обслуговуючого персоналу — лише на 9,5%. Керівник управління освіти Ольга Бакуменко запевнила, що «кошти в бюджеті є» і перерахунок буде здійснено найближчим часом.

Проте найбільшу увагу привертають цільові доплати, які чітко підкреслюють пріоритети фінансування:

+2 700 рублів щомісячно додаватимуть учителям, які ведуть курси з використанням робототехніки та безпілотних авіаційних систем (БАС).

+20 000 рублів становитиме надбавка для керівників так званих «Флагманських шкіл» та спеціалізованих класів із вивчення БПЛА.

Що це означає для України та чому це важливо?

Для українського суспільства, військових аналітиків та командування ці цифри є черговим свідченням того, що ворог готує мобілізаційний та технічний резерв прямо зі шкільної лави.

Конвеєр операторів дрон-авіації: «Спецкласи з БПЛА» та «Флагманські школи» в рф — це не гуртки дитячого авіамоделювання. Це інтегрована в державну програму система первинної військової підготовки майбутніх операторів розвідувальних та ударних дронів.

Купівля лояльності освітян:

Запровадження значних (за російськими регіональними мірками) доплат у 20 тисяч рублів свідчить про намір створити жорстку вертикаль мотивації. російська влада фактично купує ентузіазм освітян, перетворюючи цивільних учителів на військових інструкторів.

Глибока мілітаризація з дитячого садка: Оскільки підвищення охоплює й «дошкільні установи», пропаганда та елементи мілітарної культури впроваджуються дітям уже з 4–5 років. Режим намагається виростити покоління, для якого війна є природною нормою життя.

Мілітаризація російської освіти вийшла на етап прямого матеріального стимулювання. росія створює довгострокову інфраструктуру війни, де школи стають першою ланкою конвеєра військово-промислового комплексу. Це вимагає від України та союзників не лише асиметричної відповіді на полі бою зараз, але й розробки стратегій протидії цим довгостроковим безпековим загрозам у майбутньому.

