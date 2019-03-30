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Курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба виконали нормативи стрибків з парашутом

Курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба виконали нормативи стрибків з парашутом

До практичних занять залучалися курсанти V-го курсу льотного факультету, які опановують спеціалізації «льотна експлуатація та бойове застосування літаків», «льотна експлуатація та бойове застосування вертольотів», «навігація та бойове застосування літальних апаратів».

Під керівництвом досвідчених офіцерів-інструкторів, курсанти V-го курсу виконали стрибки та були перевірені на вміння керування куполом в повітрі і здійснення стрибка в правильному положенні відносно вітру.

За словами командування навчального закладу, заняття з парашутно-десантної підготовки є необхідною вимогою для подальшого допуску курсанта-льотчика до виконання льотної практики.

Відділення спеціальних кореспондентів Інформагентства Міноборони (м. Харків)

Источник: mil.gov.ua

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