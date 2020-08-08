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Курсанти-льотчики Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відточують майстерність у небі

Курсанти-льотчики Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відточують майстерність у небі

У межах цьогорічної льотної практики на базі однієї з навчальних авіаційних бригад, що на Харківщині, тривають польоти курсантів льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

На військових літаках типу Л-39 «Альбатрос» третьокурсники виконують польоти по колу та двома розворотами на 180 градусів, польоти в зону на простий і складний пілотаж, а також маршрутом на середній висоті. Наразі їхній наліт під час льотної практики становить понад 23 години із запланованих 50. Слід додати, що переважна більшість курсантів-льотчиків уже виконала перші самостійні вильоти.

Також понад 21 годину нальотного часу з передбачених 30 провели у небі четвертокурсники ХНУПС, які в іпостасі помічника командира екіпажу покращують льотну майстерність на літаку Ан-26.

Окрім цього, аеродромний вишкіл проходять курсанти-вертолітники 4 та 3 курсів, які виконують польоти на гелікоптерах типу Мі-8 та Мі-2 відповідно. Разом із льотчиками-інструкторами вони відпрацьовують польоти в зону на малій та гранично малій висоті, польоти колом і зависання.

За словами командування навчальної авіаційної бригади, четвертокурсники-вертолітники мають налітати і записати на свій рахунок ще по 10 годин часу, а їхні молодші товариші — по 30 годин.

Інформагентство АрміяInform

Курсанти-льотчики Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відточують майстерність у небі

Курсанти-льотчики Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відточують майстерність у небі

Курсанти-льотчики Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відточують майстерність у небі

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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