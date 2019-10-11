Курсанты Харьковского университета внутренних дел присягнули на верность украинскому народу

Константин с детства мечтал стать полицейским. Говорит для этого настойчиво учился и занимался спортом - на счету курсанта десятки грамот, медалей и кубков. И сегодня парень поклялся верно служить украинскому народу и получил столь желанный жетон на плацу ВУЗа.

Константин Голембивский, первокурсник ХНУВД

Я поступив на 4-й факультет кіберполіції за спеціальністю право за рекомендацією мого старшого брата. Який навчався також у Харкові. Як тільки ми сюди приїхали в нас було тижні курсу молодого бійця там нас навчили дотримуватися порядку, навчили марширувати.

Своего кандидата в мастера спорта по вольной борьбе родители полностью поддерживают и хоть с тяжелым сердцем, но все же отпустили учиться в Харьков.

Леся Голембивская, иметь первокурсника ХНУВД

Ми гордимося нашим сином і будем чим зможем тим і будем допомагати, щоб нашому синові все в житті щастило.

А вот Анна поступила на факультет по охране общественного порядка. Здесь в университете, на втором курсе, сейчас учится ее любимый. Говорит, момент, когда получила свой полицейский жетон не забудет никогда.

Анна Северинова, первокурсница ХНУВД

На секунду в мене завмерло серце і це не можна передати словами, які це відчуття класні, ну просто щастя. Тому що це я добивалась цього і у мене моя мрія збулася.

Сегодня свои полицейские жетоны получили 690 первокурсников, из которых около трети - девушки. Это будущие специалисты подразделений превентивной деятельности, борьбы с киберпреступностью и криминалисты.

- Вітаю з прийняттям присяги працівника поліції. - Служу українському народові. - Стати до строю. - Слухаюсь.

В этом году церемония принятия Присяги является особой, поскольку именно 25 лет назад был создан университет внутренних дел.

Дмитрий Швец, ректор ХНУВД

Університет має потужню матеріально-технічну базу для того щоб готувати якісних фахівців для Національної поліції.

Антон Сизоненко, нач. управления профессионального образования и науки МВД Украины

Сьогодні фактично одночасно проведено до присяги понад 3 тисячі осіб. Це всі напрямки поліцейської діяльності. Всі ті хто зобов'язанні розкривати, розслідувати, профілактувати злочини. Адміністративні правопорушення. Тобто весь спектр поліцейської роботи абсолютно.

Предыдущий ректор ВУЗа, а ныне глава Харьковской Нацполиции Валерий Сокуренко отметил, что благодаря такому мощному университету некомплект в подразделениях Харьковской полиции является одним из самых минимальных в Украине.

Валерий Сокуренко, начальник Нацполиции в Харьковской области

Мені приємно що я в квітні призначений на іншу посаду але от в університеті справи йдуть здорово навіть краще ніж було коли очолював університет я. Мені тут приємно, що от в надійні руки це все перейшло.

По завершению присяги первокурсниками перед собравшимися выступили художественные коллективы университета, подразделения почетного караула и ансамбль барабанщиц.

- Харківський національний університет внутрішніх справ. - Праворуч. - Кроком руш.

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