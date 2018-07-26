Курсанты ХНУВС им.И.Н.Кожедуба осваивают самостоятельные полеты (ВИДЕО)

В ходе своей первой за период обучения практики курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил осваивают самостоятельные полеты. А помогают им в этом опытнейшие авиаторы — летчики, давшие путевку в небо не одному поколению начинающих пилотов.

Николай Филатов инструкторской работе посвятил 15 лет жизни. С 70-го по 85-й — готовил летчиков на самолеты Л-29 и МиГ-21. Спустя годы — вернулся на аэродром — помощником руководителя полетов. Эту должность в Харьковском аэроклубе ввели, чтобы максимально обезопасить процесс обучения курсантов, которые проходят здесь летную практику на легкомоторных самолетах ХАЗ-30.

Николай Филатов, помощник руководителя полетов:

«Просто я вернулся в свою стихию. Я с юности начинал также на таких аэродромах полевых, на винтовом самолете летал. И все это как бы — моя юность вернулась ко мне».

Все, как тогда — подъемы в 5 утра, летная смена 7 часов, только теперь Николай Филатов наблюдает за начинающими пилотами со стартового командного пункта. На его глазах рождаются летчики — курсанты выполняют свои первые самостоятельные полеты.

Илья, второкурсник летного факультета ХНУВС им.И.Н.Кожедуба:

«Сначала немного волновался, но это волнение только внутри. Внешне летчик не должен волноваться. Никак не должен это показывать. Вырулил, запросил взлет, взлетел, полет выполнял на скорости 130 на высоте 200 метров».

Николай Филатов, помощник руководителя полетов:

«Когда идет вывозная программа, там немного легче, потому что рядом сидит опытный летчик-инструктор. А вот когда сами летают — как каждый курсант, он может допустить — и допускает ошибки. И вот эти ошибки руководитель и я должны вовремя заметить и устранить».

Из 32 второкурсников летного факультета, которые проходят практику на аэродроме «Коротич», самостоятельно вылетели уже 90%. Они выполняют полеты по кругу и в зону: впереди — простой пилотаж и элементы сложного, полеты в составе пары и на боевое маневрирование.

Ярослав Працюк, первый замначальника Харьковского аэроклуба им. В.С.Гризодубовой:

«Процессы летной работы — это обеспечение безопасности полетов. Сейчас лето, сложные метеорологические условия. Вы заметили — прогноз один, а творится совсем другое. Это все нужно предусмотреть, вовремя нужно определить, чтобы не допустить… Бывает, курсант самостоятельно летает, бывают сдвиги ветра, бывает резкое усиление ветра. Чтобы это не допустить, расслабляться нельзя ни на минуту».

Сейчас ребята еще робкие, говорят в аэроклубе, у них — экватор летной практики. В день каждый выполняет до трех полетов. К концу сентября все должны налетать 45 часов. Но кому-то из них продолжить обучение не дано — освоить самолет, сосредоточить внимание на нескольких параметрах одновременно и следить за окружающей обстановкой могут не все. По статистике, 1% от общего числа приходится списывать, но это, уверены в авиации — на благо для всех.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Симоненко

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