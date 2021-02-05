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Курсанты-нацгвардейцы вышли на болота (ФОТО)
Будущие нацгвардейцы осваивали навыки разведчиков.
Курсанты третьего курса Академии Национальной Гвардии Украины совершили полевой выход на болота. Цель занятий – обучение скрытому и бесшумному передвижению и маскировке разведчиков, преодолению препятствий, преодолению болот, а также особенностей передвижения ночью. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Академии.
Среди других навыков, которые должны приобрести курсанты, – применение средств ночного видения, радиолокационных и тепловизионных приборов наблюдения, осветительных ракет.
Источник: objectiv.tv
Автор: Сергей Барков
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