Курсанты-нацгвардейцы вышли на болота (ФОТО)

Будущие нацгвардейцы осваивали навыки разведчиков.

Курсанты третьего курса Академии Национальной Гвардии Украины совершили полевой выход на болота. Цель занятий – обучение скрытому и бесшумному передвижению и маскировке разведчиков, преодолению препятствий, преодолению болот, а также особенностей передвижения ночью. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Академии.

Среди других навыков, которые должны приобрести курсанты, – применение средств ночного видения, радиолокационных и тепловизионных приборов наблюдения, осветительных ракет.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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