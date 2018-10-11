Курт Уолкер пригрозил Москве большими потерями, если Россия попытается захватить новые территории в Украине

Спецпредставитель госдепа США по делам Украины Курт Уолкер пригрозил Кремлю, что любая попытка Москвы захватить новые территории в Украине обернется большими потерями для России. Об этом спецпредставитель США сказал в интервью УНИАН.

«Я думаю, что очень важно четко дать понять, что Россия больше ничего не получит в Украине. Мы надеемся сдержать новую агрессию и продемонстрировать, что нынешняя агрессия только оборачивается затратами для России», - подчеркнул Уолкер.

Он отметил, что способности украинских военных в защите Украины сегодня намного сильнее, чем в 2014 году, когда началась российская агрессия.

«Украинские военные, благодаря собственным усилиям, сегодня намного лучше, чем они были в 2014 году. И они уже будут создавать для России условия, когда придется платить дополнительную цену. Россия не смогла бы отрицать свою ответственность, если бы она начала новую агрессию в этот раз», - сказал Уолкер.

Также он напомнил, что западные союзники помогают Украине оказанием поддержки в области безопасности и обороны

«Соединенные Штаты и другие страны оказывают поддержку Украине, в том числе, например, противотанковые ракетные комплексы и системы по борьбе со снайперским огнем, привлекли технических советников, организовали подготовку. Таким образом, украинские военные лучше оснащены и лучше способны реагировать на российскую агрессию, и она также дорого обойдется России», - пригрозил Уолкер.

Дипломат выразил убеждение, что Украина может сдерживать агрессивные действия России, а потери, которые русские неизбежно понесут в случае агрессии не стоят того, чтобы осуществлять ее.

«Это не означает, что они собираются уйти (из Украины), и это не значит, что Украина способна сейчас вернуть территорию с военной точки зрения, это не так. Никто не собирается нанести поражение России. Но, я думаю, что и для России будет слишком дорого попытаться продвинуться вперед», - заявил Уолкер.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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