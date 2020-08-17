Кузьме Скрябину посмертно присвоили звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Государства музыканту, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко (посмертно).

Отмечается, что звание присуждено за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.

«С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину», - отметил Зеленский.

Напомним, Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года в Днепропетровской области возле села Лозоватка. Утром того дня произошло столкновение внедорожника, в котором находился певец, с грузовиком. От полученных травм музыкант скончался на месте.

Агентство Телевидения Новости