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Лагард предупредила лидеров G20 о "шатком" состоянии глобальной экономики

Лагард предупредила лидеров G20 о шатком состоянии глобальной экономики

Из-за ухудшения факторов мирового экономического роста, а также существования серьезных вызовов для дальнейшего прогресса, лидеры стран G20 должны объединить усилия, чтобы создать условия для стабильности и роста.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по результатам ее встреч с главами государств и правительств на саммите G20 в японском городе Осака, текстом которого Укринформ располагает.

"Глобальная экономика попала в полосу неудач инвестиции ослабли, а торговля значительно замедлилась, темпы роста экспорта и импорта оказались на самом низком уровне после глобального финансового кризиса. Несмотря на то, что МВФ ожидает дальнейшего экономического роста, риски для его пересмотра остаются серьезными", - заявила глава МВФ.

Главным среди этих рисков Лагард назвала торговлю.

Она подчеркнула, что приветствует возобновление торговых переговоров между США и Китаем, однако уже введенные тарифы "сдерживают глобальную экономику", а до сих пор нерешенные проблемы "создают большую неопределенность относительно будущего". В этой связи, по ее словам, приоритетом должно стать уменьшение препятствий для торговли, которыми являются среди прочего дополнительные тарифы. Кроме этого, нужно избавиться основных источников напряженности и деформаций в этой сфере.

Лагард также обратила внимание на другие ключевые сферы, требующие политических шагов для восстановления доверия и содействия росту. Это касается, прежде всего, центробанков стран "двадцатки", которые должны продолжить корректировки своей политики на основе текущих изменений, а фискальная политика должна балансировать поддержку роста и устойчивость долга. Глава МВФ также подчеркнула важность структурных реформ для поддержания производительности и занятости.

Среди других важных аспектов Лагард также назвала необходимость корпоративного налогообложения, финансовой регуляторной реформы, преодоление коррупции и ответы на изменения климата.

"В то время, когда глобальная экономика находится на зыбкой стадии, правильной политикой и совместными усилиями мы можем преодолеть вызовы, с которыми сталкиваемся, и направить мир на путь более мощного, более устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста", - подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

Источник: ukrinform.ru

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Темы: экономика

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