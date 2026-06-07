Заявление нового премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса о намерении полностью разорвать торговые связи с россией указывает на переход Риги к качественно новому этапу противодействия российскому гибридному влиянию. Поручение министру иностранных дел Байбе Браже разработать юридические и экономические механизмы для прекращения как экспорта, так и импорта в страну-агрессор, вынужденный радикальный шаг в двусторонних отношениях. Также это долгосрочное стратегическое решение, меняющее ландшафт безопасности в Балтийском регионе.

Инициатива премьера Кулбергса четко свидетельствует о том, что Рига рассматривает экономические отношения с россией исключительно через призму национальной безопасности. В условиях гибридной войны кремля против Европы любая, даже минимальная зависимость от государства-агрессора может быть использована москвой для политического давления, экономического шантажа или продвижения своего влияния внутри Европейского Союза.

Латвийское руководство исходит из понимания того, что финансовые интересы отдельных компаний, лоббистские сети и привязка к определенным рынкам сбыта неизбежно превращаются в каналы скрытого воздействия, которые москва традиционно использует для ослабления европейского единства. Полный торговый разрыв призван ликвидировать эти уязвимости на корню.

Текущая жесткая позиция Риги не является спонтанной или ситуативной реакцией нового правительства. Она логично продолжает и углубляет стратегический курс, сформированный после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Латвия на протяжении всего этого времени последовательно поддерживает Киев военной, финансовой и гуманитарной помощью, а также выступает на международной арене за введение самых серьезных антироссийских санкций со стороны ЕС. В основе латвийской внешней политики лежит твердое убеждение, что сдерживание россии является вопросом безопасности всей Европы.

Намерение полностью заблокировать торговые потоки демонстрирует дальнейшее усиление латвийской политики сдерживания кремля. После многих лет системной борьбы с российской пропагандой и укрепления оборонного потенциала Латвия предлагает европейскому сообществу готовую модель максимального экономического дистанцирования от государства, которое ведет подрывную деятельность против европейских демократий и пытается силой перестроить систему коллективной безопасности.

Бескомпромиссный подход Латвии заметно контрастует с позицией части стран Европейского Союза, которые все еще продолжают искать возможности для сохранения или постепенного восстановления торгово-экономических и энергетических отношений с рф. Такая разница в приоритетах формирует скрытую линию раздела внутри ЕС. С одной стороны находятся государства восточного фланга, которые непосредственно ощущают российскую военную и гибридную угрозу у своих границ, а с другой же страны, для которых экономические выгоды до сих пор часто перевешивают риски в сфере безопасности.

В данных обстоятельствах политика Латвии может служить убедительным примером для других европейских государств, которые до сих пор колеблются между экономическими интересами и вопросами безопасности.

Опыт Риги наглядно показывает, что долгосрочная устойчивость к российскому влиянию требует не только военного сдерживания и укрепления оборонных рубежей, но и системного, бескомпромиссного сокращения экономической зависимости. До тех пор, пока подобные связи сохраняются, кремль будет продолжать использовать их как инструмент давления, подрывая стабильность европейских институтов изнутри. Полноценный торговый бойкот со стороны Латвии символичен и ценен, как пример решения с целью полной деоккупации своего экономического пространства от токсичного влияния российского агрессора.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1092

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