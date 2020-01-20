Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:52
Просмотров: 83

Лідер ерзян закликає Україну привернути увагу ПАРЄ до примусової русифікації корінних народів РФ

Лідер ерзян закликає Україну привернути увагу ПАРЄ до примусової русифікації корінних народів РФ

Інязор (лідер) ерзянського національного руху Сиресь Боляєнь звернувся до голови української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи із закликом винести на обговорення ПАРЄ тему дотримання прав фіно-угорських народів Російської Федерації.

Як повідомляє “Новинарня“, про це йдеться у листі головного старійшини ерзян до очільниці української делегації в ПАРЄ, народної депутатки Єлизавети Ясько.

У своєму зверненні Сиресь Боляєнь нагадує про самоспалення вченого, заслуженого діяча науки Удмуртської Республіки Альберта Разіна, який в такий радикальний спосіб намагався привернути увагу до катастрофічного становища удмуртського та інших фіно-угорських народів РФ в умовах примусової русифікації.

“Вже на другий день після цієї трагедії місцева влада розпорядилась прибрати з місця самоспалення портрети Альберта Разіна та квіти, які приносять люди. Тобто цензури зазнає не лише позиція удмуртського вченого, але й пам’ять про нього! У цьому сучасна російська влада наслідує поведінку комуністичного керівництва, коли в Україні на знак протесту проти національної дискримінації вчинили акти самоспалення Василь Макух, Олекса Гірник та Муса Мамут”, – наголошує лідер ерзян.

З огляду на це, він закликає Ясько як члена ПАРЄ “використати своє високе становище для захисту фіно-угорських народів Російської Федерації, для захисту основоположних прав людини”.

Серед іншого, інязор пропонує ініціювати вивчення обставин, через які вчений Разін вдався до такої страшної форми протесту, Комітетом з правових питань та прав людини ПАРЄ. А за результатами такого моніторингу – дати оцінку національній політиці РФ та дотриманню прав людини в цій державі, зокрема і прав автохтонних фіно-угорських народів на здобуття освіти рідними мовами.

“Влада РФ прагне якнайшвидше забути про самоспалення Разіна. Його політична маніфестація, його публічний спротив русифікації удмуртів – це вкрай неприємна для Москви тема. Разін спалив себе не заради співчуття, а для того, аби його смерть допомогла нам, фіно-угорським народам, привернути увагу до нашого вкрай тяжкого становища“, – прокоментував своє звернення до голови української делегації в ПАРЄ Сиресь Боляєнь.

Він також зауважив, що вже звертався з цього приводу до естонської делегації в ПАРЄ, але відповіді так і не одержав.

“Тепер намагаюся домогтися реакції українців”, – каже головний ерзянський старійшина, висловлюючи сподівання, що голос ерзян буде почутим у вільному світі. Адже на своїх власних землях вони такої “розкоші” позбавлені.

Ерзя – фіно-угорський народ, який мешкає в Поволжі, переважно в Республіці Мордовія, Нижегородській, Пензенській, Оренбурзькій та Самарській областях РФ. Загальна чисельність – близько пів мільйона осіб. З них в Республіці Мордовія близько 250 тис. осіб.

Источник: texty.org.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: ес, россия

Читайте ещё:

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Народные дестабилизаторы поставили ФСБ на колени. Масштабные атаки продоолжаются
Сегодня 07:49    61
В МИД РФ признали, что советская армия не принесла свободу Польше в 1945 году
19.01.2020 10:23    255
В поликлинике Омска дети за деньги могут поиграть с «отрезанными языками и руками»
19.01.2020 08:15    189
Краснодарские пенсионеры МВД рассылали письма с ядом в иностранные посольства
18.01.2020 08:52    1534
Стало известно, когда в Европе появится синтетическое мясо
18.01.2020 07:34    180
Интернет – главный враг путинского режима
17.01.2020 09:55    187
Пьяные свиристели сожрали всю рябину в Новосибирске
17.01.2020 07:48    351
Росія є найбільшою загрозою для ЄС – Європарламент
16.01.2020 09:14    138
В правительстве Вологодской области изучили информацию о выходе из матрицы
16.01.2020 07:48    167
Из-за Путина российское правительство уходит в отставку: стала известна причина
15.01.2020 16:11    826
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 