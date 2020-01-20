Лідер ерзян закликає Україну привернути увагу ПАРЄ до примусової русифікації корінних народів РФ

Інязор (лідер) ерзянського національного руху Сиресь Боляєнь звернувся до голови української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи із закликом винести на обговорення ПАРЄ тему дотримання прав фіно-угорських народів Російської Федерації.

Як повідомляє “Новинарня“, про це йдеться у листі головного старійшини ерзян до очільниці української делегації в ПАРЄ, народної депутатки Єлизавети Ясько.

У своєму зверненні Сиресь Боляєнь нагадує про самоспалення вченого, заслуженого діяча науки Удмуртської Республіки Альберта Разіна, який в такий радикальний спосіб намагався привернути увагу до катастрофічного становища удмуртського та інших фіно-угорських народів РФ в умовах примусової русифікації.

“Вже на другий день після цієї трагедії місцева влада розпорядилась прибрати з місця самоспалення портрети Альберта Разіна та квіти, які приносять люди. Тобто цензури зазнає не лише позиція удмуртського вченого, але й пам’ять про нього! У цьому сучасна російська влада наслідує поведінку комуністичного керівництва, коли в Україні на знак протесту проти національної дискримінації вчинили акти самоспалення Василь Макух, Олекса Гірник та Муса Мамут”, – наголошує лідер ерзян.

З огляду на це, він закликає Ясько як члена ПАРЄ “використати своє високе становище для захисту фіно-угорських народів Російської Федерації, для захисту основоположних прав людини”.

Серед іншого, інязор пропонує ініціювати вивчення обставин, через які вчений Разін вдався до такої страшної форми протесту, Комітетом з правових питань та прав людини ПАРЄ. А за результатами такого моніторингу – дати оцінку національній політиці РФ та дотриманню прав людини в цій державі, зокрема і прав автохтонних фіно-угорських народів на здобуття освіти рідними мовами.

“Влада РФ прагне якнайшвидше забути про самоспалення Разіна. Його політична маніфестація, його публічний спротив русифікації удмуртів – це вкрай неприємна для Москви тема. Разін спалив себе не заради співчуття, а для того, аби його смерть допомогла нам, фіно-угорським народам, привернути увагу до нашого вкрай тяжкого становища“, – прокоментував своє звернення до голови української делегації в ПАРЄ Сиресь Боляєнь.

Він також зауважив, що вже звертався з цього приводу до естонської делегації в ПАРЄ, але відповіді так і не одержав.

“Тепер намагаюся домогтися реакції українців”, – каже головний ерзянський старійшина, висловлюючи сподівання, що голос ерзян буде почутим у вільному світі. Адже на своїх власних землях вони такої “розкоші” позбавлені.

Ерзя – фіно-угорський народ, який мешкає в Поволжі, переважно в Республіці Мордовія, Нижегородській, Пензенській, Оренбурзькій та Самарській областях РФ. Загальна чисельність – близько пів мільйона осіб. З них в Республіці Мордовія близько 250 тис. осіб.

Источник: texty.org.ua

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