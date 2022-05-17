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Ленд-лиз не приведет к появлению у Украины огромного долга после войны

Ленд-лиз не приведет к появлению у Украины огромного долга после войны

Об этом заявила временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

Она подчеркнула, что ленд-лиз – это механизм, позволяющий президенту быстро поставлять оружие. Вопреки его названию (слово lend означает «одолжить», то есть передать временно - ред.), речь не идет о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому механизму.

«Идея ленд-лиза в другом. Когда США продают или передают оружие другому государству, правительство должно проходить экспортную процедуру, получать согласования и соответствовать определенным ограничениям. И именно для того чтобы не сталкиваться с этими ограничениями, предлагается передавать оружие по ленд-лизу. Скажу откровенно, это просто процедура ускорения снабжения оружием. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-нибудь безумного долга после войны», - сказала Кристина Квин.

Источник: https://t.me/u_now/49289

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