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Ленд-лиз

Ленд-лиз

Соединенные Штаты Америки пока не использует ленд-лиз для передачи военной помощи Украине, они действуют для этого в рамках других программ, чтобы сэкономить украинский бюджет в будущем. Об этом сказал представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии hromadske.

Представитель МИД объяснил, что механизм ленд-лиза состоит в том, что США могут передавать Украине имеющиеся у них оборонные изделия в аренду или на условиях лизинга.

"Преимущество этого инструмента – быстрота принятия Администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосования по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Недостаток – объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины", – сказал Николенко.

По его словам, на этом этапе войны США считают необходимым оказывать военную помощь Украине за счет собственного федерального бюджета.

Это связано с тем, что недостаточность помощи Украине или ее неэффективность "будет иметь фатальные последствия для всего свободного демократического мира".

Как рассказал Николенко, в рамках соответствующего закона США о дополнительных ассигнованиях в поддержку Украины, сейчас военная помощь поступает по трем программам:

- инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI);

- внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF);

- пополнение запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

Эти программы, в отличие от ленд-лиза, не предусматривают возмещения со стороны Украины стоимости предоставленного вооружения, военной техники и боеприпасов. Эта военная помощь оказывается безвозмездно.

"Американская сторона была инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой участвуют 50 стран. Благодаря совместным дипломатическим усилиям и ведущей роли США удалось мобилизовать предоставление Украине со стороны членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью $40 млрд", – добавил Николенко.

▶️ Прошу отметить, что Николенко говорит ровно то, что мы на канале многократно повторяли, причем идентичные комментарии по "замораживанию ленд-лиза" я получал как от украинской, так и от американской стороны.

Вашингтонские друзья говорят, что ленд-лиз будет использоваться тогда, когда в поставках "за собственные деньги" будут возникать проблемы по вине Республиканской Партии. Тогда, чтобы избежать прямой конфронтации проукраинских демократических сил и черт пойми каких республиканских, будет использоваться параллельный механизм поставок через эту "символическую программу". При этом коллеги говорят, что ленд-лиз может и вовсе не начаться, если республиканцы не начнут вставлять палки в колеса помощи Украине: тогда средства будут продолжать предоставляться по отработанной демократами схеме.

В свою очередь, к нам в руки попал ряд московских "методичек", в которых на ломаном украинском языке описаны "возмущения" Украины от того, что "демократы нас предали, а Байден лично блокирует ленд-лиз".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7662

Новости портала «Весь Харьков»

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