Ліга та оборонне відомство домовилися про координацію зусиль у виконанні Державного оборонного замовлення

30 липня заступник Міністра оборони України Олександр Миронюк провів робочу зустріч з Правлінням громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України» - профільного об’єднання вітчизняних виробників оборонної продукції, яке наразі об’єднує 68 приватних підприємств.

Під час зустрічі Лігу представляли члени керівного органу спілки: Олег Висоцький, Лариса Татарінцева, Станіслав Зав’ялов, Сергій Згурець, Віктор Рубан, Дмитро Люлін та генеральний директор Олег Брюшковський.

Із самого початку зустрічі заступник Міністра оборони України Олександр Миронюк зазначив, що нині Міноборони здійснює реформування системи управління у сфері військово-технічної політики на умовах, що мають бути вигідними як для замовника, так і для виконавців державного оборонного замовлення.

За його словами, ці зміни спрямовуються насамперед на зміцнення бойової готовності Збройних Сил України за рахунок їх технічного оснащення ефективними засобами озброєння з урахуванням не лише економічних можливостей держави, а й виробничих та технологічних спроможностей підприємств оборонної галузі. Саме тому Олександр Миронюк наголосив на тому, що Міністерство оборони України вбачає вкрай необхідним посилення взаємодії з виконавцями державного оборонного замовлення.

Під час конструктивного діалогу учасниками зустрічі було обговорено низку стратегічних питань у взаємостосунках між приватними виробниками озброєнь – в якості виконавців ДОЗ, з одного боку, та оборонного відомства – як головного вітчизняного замовника оборонної продукції – з іншого.

Серед питань що обговорювалися – ритмічність завантаження підприємств, особливості виконання довгострокових та перехідних контрактів, створення чітких та зрозумілих правил щодо планування новітніх розробок та взаємодії сторін у цьому питанні, прозорість ціноутворення, особливості розмитнення комплектуючих для потреб ДОЗ, доступність інформації щодо перспективних потреб Збройних Сил, тощо.

Окремим рядком заступник Міністра оборони України Олександр Миронюк виділив необхідність підтримки з боку держави українських приватних експортерів зброї і окреслив напрямки, за якими Міністерство оборони здатне надати посильну допомогу в просуванні української оборонної продукції на міжнародному ринку озброєнь.

За результатами зустрічі було намічено шляхи подальшої взаємодії оборонного відомства та Ліги для забезпечення своєчасного та якісного виконання державного оборонного замовлення.

Источник: mil.gov.ua

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