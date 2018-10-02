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Льготный E-ticket для школьников: с 1 октября - в троллейбусе и трамвае, с 1 ноября - в метро

С 1 октября школьникам выдают льготные карты Е-билет на проезд в городском электротранспорте.

Льготный E-ticket для школьников: с 1 октября - в троллейбусе и трамвае, с 1 ноября - в метро

Об этом сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

Он подчеркнул: для того чтобы механизм выдачи льготных проездных заработал, городу необходимо было принять порядок взаимодействия между всеми задействованными структурами и инвестором. 26 сентября на заседании испольнительного комитета Харьковского городского совета соответствующее положение было утверждено.

«Мы оперативно с коллегами из Департамента труда и социальной политики и Юридического департамента разработали указанное положение. Карты для школьников у нас уже готовы, и в ближайшие дни мы начнем их выдавать», - сообщил Сергей Дульфан.

Льготные карты системы E-ticket для школы будут действовать как в наземном городском электротранспорте, так и в метро. Но в октябре льготой на проезд школьники смогут пользоваться только в трамвае и троллейбусе. Для этого на карточке будет 30 бесплатных поездок.

Карту нужно пополнить на 15 гривен для безлимита в трамвае или троллейбусе; или на 20 гривен для безлимита и в трамвае, и в троллейбусе. Когда E-ticket заработает в харьковском метро, школьникам будет положено 50 льготных поездок в месяц с оплатой 50%, то есть, за 2,5 грн каждая.

Выдача карточек будет осуществляться КП «Харьков-Пасс» через прямые договоры со школами.

В метро по льготному тарифу школьники смогут ездить с 1 ноября, когда в метрополитене будет запущена система «E-ticket».

Льготные карты внешне практически не отличаются от обычного Е-билета. За исключением одного нюанса: на обратной стороне школьного E-ticket указан серийный номер. Соответственно, приобрести проездной в терминале нельзя, а об утере необходимо сообщить в КП "Харьковпасс" и там же заказать новый.

Залоговую стоимость карты родителям оплачивать не нужно.

Пополнить электронный билет можно через специальные терминалы, которые установлены в Харькове на остановках наземного транспорта и в вестибюлях метро.

Всего льготные карточки получат почти 80 тысяч школьников. Вслед за ними проездные «E-ticket» выдадут студентам, а после - всем оставшимся гражданам льготных категорий.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: E-ticket, Е-билет

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