Axios сообщает, что лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл призвал Байдена увеличить помощь Украине. Axios пишет, что МакКоннелл в этом обращении акцентирует внимание на ускоренной поставке Украине систем ПВО и дальнобойной артиллерии.

Кроме того МакКоннелл напомнил, что текущая помощь Украине профинансирована и одобрена на преимущественной двухпартийной основе. И такой же останется после выборов.

Думаю, что это прекрасный ответ всем тем, кто говорил, что республиканцы после возможной победы на выборах могут ослабить помощь Украине. А ещё не стоит забывать результаты исследования, которые были опубликованы в начале октября. Почти три четверти американцев считают, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы России о применении ядерного оружия для защиты своей территории. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos. Соцопрос проведённый на прошлой неделе показал, что поддержка Украины не упала, как и то, что такое же количество американцев поддерживают требование к политикам обеспечить Украину всем необходимым оружием. А в США политики всегда обращают внимание на мнение избирателей. И не только перед выборами.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/22408

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