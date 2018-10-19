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Лидер «Самопомочі» Андрей Садовый предложил ликвидировать ХОГА

Идея эксперимента появилась у львовского мэра во время визита в Харьков в рамках программы обмена опытом между городами Urban Talks.

«Харьков - город неимоверного человеческого потенциала. Город, который мне всегда нравился, - такое впечатление произвел город на львовского мэра и будущего кандидата в президенты Андрея Садового. - В Украине не так много городов, которые вдохновляют. Харьков - один из таких». 

Андрей Садовый, возглавляющий Львов на протяжении 12 лет, в течение которых город стал украинской туристической меккой, привез в Харьков свою креативную команду — молодых и талантливых руководителей департаментов, коммунальных предприятий, которые поделились своим опытом строительства города будущего и стратегией, которую можно воплотить в жизнь и в Харькове.

«К управлению городом должна быть приобщена общественность, активные люди, - говорит Андрей Садовый. - Самое большое достижение, которое есть у нас во Львове, - это публичное управление. Его очень не хватает Харькову. У нас, например, открытый вход в ратушу (горсовет — прим.ред.). Так должно быть в каждом городе страны. 

Не нужно бояться людей, которые выбрали тебя во власть, - добавил Садовый. - Ведь ты дал слово, что будешь им служить. Поэтому не стройте барьеры, наоборот - убирайте их». 

В рамках визита мэр Львова не только поделился полезным опытом управления городом, но и ответил на острые вопросы харьковчан — издателей, студентов-юристов, работников предприятий и просто прохожих. 

Чаще всего харьковчане интересовались, решена ли проблема с вывозом мусора во Львове и что обещает украинцам кандидат в президенты Садовый

«Мусорная блокада была спецоперацией, цель которой - унизить общину самого крупного украиноязычного города страны и заставить меня пойти на унизительное сотрудничество, результатом которого должно было стать изменение политической ориентации «Об’єднання «Самопоміч». Но этого никогда не будет, - сказал Садовой. - Я всегда буду поступать в унисон со своей совестью. И моя задача сделать все возможное, чтобы в Украине начали строить заводы по глубинной переработке отходов». По словам львовского мэра, несмотря на мусорную блокаду, уровень доверия к его политической силе остаётся высоким.

Прозвучали во время визита и громкие обещания. Например, осуществить эксперимент с ликвидацией облгосадминистраций.

«Предлагаю начать эксперимент с Харьковской ОГА, - сказал Андрей Садовый.- Вот увидите: ничего не изменится, а люди только спасибо скажут. На сегодняшний день облгосадминистрации являются рудиментами». Политик считает, что в областях должны быть офисы, подчинённые правительству, которые координировали бы работу силовиков, а также сотрудничество органов местного самоуправления с государственными институциями. 

«Областные госадминистрации - это надстройка, которая поглощает полномочия местного самоуправления», — подытожил лидер партии «Об’єднання «Самопоміч».

Агентство Телевидения Новости

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Темы: хога

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