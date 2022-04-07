Лидеры G7 сформулировали совместное заявление по усилению давления на РФ
● Запрет на новые инвестиции в ключевые сектора экономики РФ, включая энергетику.
● Расширение запретов на поставки в РФ товаров и услуг, важных для ее безопасности, государства и экономики, новые ограничения на закупки товаров, экспорт которых из России важен для ее экономики.
● Дальнейшее отключение российских банков от глобальной финансовой системы.
● Дополнительные санкции против российских госпредприятий, выступающих драйверами российской экономики, чтобы они не могли помогать стабилизации российской экономики.
● Новые персональные санкции против российских элит.
● Дополнительные санкции против оборонного сектора.
● Ускорение планов по снижению зависимости от российских энергоносителей, в том числе постепенный уход от российского угля и снижения зависимости от российской нефти.
Источник: https://t.me/truexanewsua