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Лишь США могут вовремя схватить мировую историю за бороду

Лишь США могут вовремя схватить мировую историю за бороду

Достаточно интересный график, по которому отчётливо видно, что США - фактически единственная страна, которая может играть на сверхвысоких ставках. В этом, кстати, большой плюс запуска ВПК, о чем вовремя не позаботились европейские страны, решив петлять между энергетическими вызовами, бреднями о переговорах и внутренними кризисами.

Как показала практика, лишь США могут вовремя схватить мировую историю за бороду, чтобы превратить кризисное положение в фундамент для усиления собственного влияния по всей территории планеты.

Так, после полностью провального во внешней политике срока Трампа Байден разыгрывает карту по унификации влияния над ЕС (полностью уничтожен альтернативный вектор "независимой" политики Европы) и Востоком (происходит исторический разворот "нейтральных стран" в "мягко проамериканские"). Естественно за это приходится платить некоторым повышением цен, но инвестиция "в мутной воде" окупится быстро. Та же судьба "взрывного роста политического капитала" будет у Великобритании.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7508

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Темы: валюта, США

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