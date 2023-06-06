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Литва анонсировала новый пакет военной помощи для Украины
Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут миллионы боеприпасов и антидроны.
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Литва готовит новую партию поддержки для Украины. Миллионы единиц боеприпасов, антидроны... Через две недели, после встречи в формате «Рамштайн», мы объявим больше информации о поддержке боевых действий», – написал министр.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/18049