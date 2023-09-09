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Литва передала Украине 4,5 млн единиц боеприпасов

Литва передала Украине 4,5 млн единиц боеприпасов

Литва в пятницу передала Украине 4,5 млн. единиц боеприпасов.

Об этом сообщило Министерство обороны республики.

По данным министерства, военная помощь, переданная Литвой Украине до осени этого года, охватывает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.

В ближайшее время также Украине передадут пусковые установки передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, антидроны, средства материально-технического обеспечения и другое вспомогательное оборудование.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23270

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