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Литва передала Украине 4,5 млн единиц боеприпасов
Литва в пятницу передала Украине 4,5 млн. единиц боеприпасов.
Об этом сообщило Министерство обороны республики.
По данным министерства, военная помощь, переданная Литвой Украине до осени этого года, охватывает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.
В ближайшее время также Украине передадут пусковые установки передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, антидроны, средства материально-технического обеспечения и другое вспомогательное оборудование.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/23270