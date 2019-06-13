Литва передала Україні велику партію боєприпасів

Литва передала українській армії 1 мільйон одиниць стрілецьких набоїв.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Літак Повітряних Сил Збройних Сил України 10 червня вивіз з Литви майже мільйон одиниць боєприпасів, калібри яких армія Литви більше не використовує.

Рішення про передачу боєприпасів уряд Литви прийняв на початку лютого. Вартість покупки переданого зброї становить 255,5 тис. євро.

“Передача майна – частина послідовної і всебічної підтримки Литвою України, яка зміцнює оборонні потужності і забезпечує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність своєї держави”, – сказав міністр оборони Раймундас Каробліс.

Це вже не перша передача і подібні здійснюються регулярно з 2014-го року

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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