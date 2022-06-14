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Литва передасть Україні 110 антидронових гармат «Вбивця орків»
Толкін схвалив би!
Щойно придбали і якнайшвидше відправимо 110 потужних антидронових гармат EDM4S Sky Wipers литовського виробництва. Ціна – 1,5 мільйона євро. Гармати розподілять між 35 військовими підрозділами України. Ми їх назвали «Оркрист» – «Вбивця орків», – зазначив журналіст і телеведучий із Литви Андрюс Тапінас.
Саме Тапінас був ініціатором збору п’яти мільйонів євро на безпілотник Bayraktar для ЗСУ.
Справжні герої завжди знаходяться серед звичайних людей!
Источник: https://t.me/spravdi/10636