Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:43
Просмотров: 94

Литва передасть Україні 110 антидронових гармат «Вбивця орків»

Литва передасть Україні 110 антидронових гармат «Вбивця орків»

Толкін схвалив би!

Щойно придбали і якнайшвидше відправимо 110 потужних антидронових гармат EDM4S Sky Wipers литовського виробництва. Ціна – 1,5 мільйона євро. Гармати розподілять між 35 військовими підрозділами України. Ми їх назвали «Оркрист» – «Вбивця орків», – зазначив журналіст і телеведучий із Литви Андрюс Тапінас.

Саме Тапінас був ініціатором збору п’яти мільйонів євро на безпілотник Bayraktar для ЗСУ.

Справжні герої завжди знаходяться серед звичайних людей!

Источник: https://t.me/spravdi/10636

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Українці зможуть отримувати паспорти за кордоном - кабмин
Сегодня 08:12    0
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 14 червня 2022 року
Сегодня 08:04    40
В России есть такой штамп "Путин не может проиграть"
Сегодня 07:36    77
Оперативна інформація станом на 06.00 14.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:34    90
Ворог зруйнував усі три мости, які ведуть до Сєвєродонецька
Сегодня 07:18    88
Майже 55 млн доларів за місяць було зібрано для України через платформу UNITED24 (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:01    82
Випускникам області, які не зможуть отримати атестати у своїх школах, видадуть документи в Мерефі та Пісочині
Сегодня 06:52    88
Українці зареєстрували понад 30 тисяч підприємств за три місяці повномасштабного вторгнення
Сегодня 06:34    101
«Зв'язані руки, прострілені коліна»: ще одне масове поховання мирних мешканців виявили у Бучанському районі
Сегодня 06:25    103
Греческая газета и крымские провокации российских спецслужб
Сегодня 06:16    116
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 