Литва передасть Україні 110 антидронових гармат «Вбивця орків»

Толкін схвалив би!

Щойно придбали і якнайшвидше відправимо 110 потужних антидронових гармат EDM4S Sky Wipers литовського виробництва. Ціна – 1,5 мільйона євро. Гармати розподілять між 35 військовими підрозділами України. Ми їх назвали «Оркрист» – «Вбивця орків», – зазначив журналіст і телеведучий із Литви Андрюс Тапінас.

Саме Тапінас був ініціатором збору п’яти мільйонів євро на безпілотник Bayraktar для ЗСУ.

Справжні герої завжди знаходяться серед звичайних людей!

Источник: https://t.me/spravdi/10636

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