Литва приобрела для Украины шесть современных беспилотников EOS C VTOL

В ближайшее время ВСУ передадут четыре из них.

Об этом стало известно из Twitter-аккаунта литовского телеведущего и общественного деятеля Андрюса Тапинаса.

Мы только что купили еще 4 современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 000 евро. Общая стоимость - 990 000 евро (стоимость шести беспилотников, - ред.), - пишет Тапинас.

Как отметил телеведущий, четыре беспилотника планируют уже направить в Украину нашим бойцам. Остальные же два - через два месяца.

Стоит отметить, что Magyla, это имя древней литовской богини смерти.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/16029

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