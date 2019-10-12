Литва призывает НАТО развернуть ПВО в Балтии. НАТО может нарастить там группировку войск

НАТО может расширить свое присутствие в странах Балтии, сообщает немецкая пресса.

Литва призывает НАТО развернуть силы противовоздушной обороны в Литве. Германия не исключает расширения военной миссии североатлантического альянса в странах Балтии.

В связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Германия планирует начать консультации в НАТО по вопросу расширения военного присутствия в Балтии. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время посещения немецких военных в литовской Рукле. В частности, альянс может предоставить силы противовоздушной обороны в регионе.

В свою очередь министр обороны Литвы Раймундас Кароблис призвал НАТО развернуть силы ПВО в стране. Кароблис, также прибывший в Руклу, заметил, что речь идет о противовоздушной обороне для защиты боевых групп альянса (Battle Groups), расквартированных в балтийских странах.

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг - в страны Балтии и Польшу - в качестве гарантии их безопасности на фоне агрессии России против Украины. Основная часть сил была переброшена в первой половине 2017 года.

При этом Германия взяла на себя командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, его общая численность составляет около 1200 человек. США командуют контингентом НАТО в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

Напомним, что ранее Польша предупредила мир об угрозе агрессивного реваншизма России.

Польша - больше не сфера влияния России. В стране уже находятся 4,5 тыс. американских солдат, а скоро их будет больше, заявил на днях в интервью Niezalezna президент страны Анджей Дуда.

Он также предупредил мир, что Россия «вновь проявит агрессию, если мировое сообщество никак не отреагирует на её имперскую политику.

«В 2008 году Россия напала на Грузию, а в 2014 году напала на Украину. Нельзя молчать. Если не будет решительных действий международного сообщества против такой агрессии, против нарушения международного права, против войны, то агрессия повторится. Сегодня все знают, что имперская политика России вновь взята на вооружение», — заявил президент Анджей Дуда порталу в беседе с Niezalezna.

Польский президент также рассказал о своём визите в США и заявлениях о том, что в Польшу приедет ещё тысяча американских солдат. По словам Дуды, эта переброска обеспечит ещё более чёткую реализацию Пятой статьи Устава НАТО —принципа коллективной обороны.

«Один за всех, и все за одного. Доказательством тому — присутствие армии США и армии других стран НАТО в нашей стране... Это больше не сфера влияния России, потому что сегодня 4,4 тысячи, а совсем скоро — уже 5,5 тысячи американских солдат будут на нашей земле. Продолжается строительство системы ПРО в Редзиково, сооружаются другие военные установки.

Сильный восточный фланг НАТО и безопасная Польша — это факт», — подчеркнул глава Польши.

Напомним, что ранее Польша обвинила Россию в глобальной дестабилизации в мире. Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава однозначно осуждает российскую агрессию и поддерживает единство в Европейском Союзе относительно санкций против России.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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