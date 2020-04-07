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Литургия онлайн: как украинцы отмечают Благовещение

Литургия онлайн: как украинцы отмечают Благовещение

Сегодня у христиан восточного обряда один из самых больших религиозных праздников - Благовещение. Это первый большой церковный праздник, который отмечают во время карантина.

Благовещение означает "благая" или "добрая" весть.

Праздник установлен в память о событии, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую новость – что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа.

Как говорится в сюжете ТСН, богослужения никто не отменяет, просто на время карантина церковники просят прихожан не принимать в них участия.

Литургия будет происходить через интернет.

Отмечается, что верующие прислушались к призывам не посещать церковь на время карантина.

Некоторые храмы в столице закрыты, а в открытых почти нет посетителей.

Агентство Телевидения Новости

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