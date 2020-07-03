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Лікування хворих на COVID-19 оплачує держава — Степанов

Лікування хворих на COVID-19 оплачує держава — Степанов

Оплата лікування хворих на COVID-19 здійснюється державою. Лікарні, які лікують хворих з COVID-19, отримують кошти від НСЗУ згідно з укладеними угодами.

Про це на брифінгу у четвер заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас встановлені пакети за лікування хворих на COVID-19, які передбачають як аналізи, так і повний пакет лікування, куди входять і ліки на коронавірусну хворобу, які, відповідно, передбачені стандартом, затвердженим МОЗ, так і 300% заробітної плати медичним працівникам. Хочу наголосити, що всі, хто перебуває в лікарнях, хто госпіталізується, лікування цих хворих відбувається за рахунок держави””, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Національної служби здоров’я України, за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього у квітні та травні медичні заклади отримали понад 1 млрд 600 млн грн. За квітень-травень в медзакладах, які були визначені для лікування COVID-19, отримали стаціонарну медичну допомогу 11 146 пацієнтів з коронавірусною інфекцією. З них 1 971 пацієнт отримав медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії.

Источник: ukrinform.ua

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