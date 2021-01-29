Лондон, наконец, готов заморозить ворованные богатства правящей в России банды Путина?

Британия заморозит любые государственные активы России, если британское правительство обнаружит свидетельства того, что эти активы могут использоваться в целях, представляющих опасность для жизни или собственности граждан или жителей страны.

Об этом заявил в среду государственный министр по делам по делам Европы и Америки британского МИД Венди Мортон.

«Мы будем замораживать российские государственные активы – где только ни будут обнаружены свидетельства того, что они могут быть использованы таким образом, что это угрожает жизни или собственности граждан и (других) жителей Соединенного королевства», – сказал Мортон, выступая в парламенте.

Он добавил, что у Британии по-прежнему вызывает беспокойство то влияние, которое «Северный поток-2» может оказать на энергетическую безопасность Европы, в частности Украины, отметив также, что речь идет о серьезной проблеме для Германии.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»