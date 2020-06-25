Літак Іл-76 Повітряних Сил ЗС України доставив з Китаю черговий гуманітарний медвантаж

На військовий аеропорт у Борисполі прибув літак Збройних Сил України з гуманітарним вантажем із Китайської Народної Республіки для протидії поширенню COVID-19.

«Літак Іл-76 Повітряних Сил ЗС України готується до розвантаження на пероні військового сектору аеродрому в Борисполі», – зазначили в пресслужбі бригади.

Вантаж обсягом у 125 м3 містить понад 1 млн захисних масок, медичні респіратори, захисні костюми, окуляри, екрани і рукавички, інфрачервоні термометри, тестові системи для виявлення COVID-19, дезінфектанти та антисептики. У складі гумдопомоги в Україну також доставлено десять апаратів штучної вентиляції легень.

Вміст вантажу буде направлено українським ЦОВВ, державним лікарням Києва та інших регіонів, низці обласних і міських держадміністрацій, вищим навчальним закладам, Товариству Червоного Хреста та іншим організаціям.

Інформагентство АрміяInform

Источник: mil.gov.ua

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