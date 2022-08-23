Любимый город. Лучшие люди. Харьков.

Харьков, 368 лет ты остаешься несломленным и продолжаешь вдыхать жизнь в каждого Харьковчанина.

● Пусть встреч на Стекляшке становится больше.

● Пусть Парк Горького продолжает быть отдушиной каждого Харьковчанина.

● Пусть в Саржином Яру будет больше людей с половинкой «фирменной» и лимонадом.

● Пусть в сквере Стрелка рождается новая любовь.

● Пусть Салтовка каждый день освещается только прожекторами города.

● Пусть ХТЗ остается центром промышленности Украины.

● Пусть ты будешь всегда таким же, как наша площадь – свободным!

И конечная станция ПОБЕДА, как на Алексеевке! С твоим днем, Харьков!

Харьковчанин Виталий Шульга

Джерело: https://t.me/c/1578682544/15863

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