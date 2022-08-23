Сегодня 07:40
Просмотров: 123
Любимый город. Лучшие люди. Харьков.
Харьков, 368 лет ты остаешься несломленным и продолжаешь вдыхать жизнь в каждого Харьковчанина.
● Пусть встреч на Стекляшке становится больше.
● Пусть Парк Горького продолжает быть отдушиной каждого Харьковчанина.
● Пусть в Саржином Яру будет больше людей с половинкой «фирменной» и лимонадом.
● Пусть в сквере Стрелка рождается новая любовь.
● Пусть Салтовка каждый день освещается только прожекторами города.
● Пусть ХТЗ остается центром промышленности Украины.
● Пусть ты будешь всегда таким же, как наша площадь – свободным!
И конечная станция ПОБЕДА, как на Алексеевке! С твоим днем, Харьков!
Харьковчанин Виталий Шульга
Джерело: https://t.me/c/1578682544/15863