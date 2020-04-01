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Львівський авіаційно-ремонтний завод достроково передав військовим модернізований МІГ-29

Львівський авіаційно-ремонтний завод достроково передав військовим модернізований МІГ-29

27 березня державне підприємство “Львівський державний авіаційно-ремонтний завод”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, передало Повітряним Силам України капітально відремонтований та модернізований винищувач МіГ-29.

Фахівці заводу модернізували літак в рамках державного оборонного замовлення та виконали роботи достроково – на місяць раніше.

“Вже другий тиждень підприємство працює в особливому режимі у зв’язку із карантином, на роботу допускаються лише працівники, задіяні у виконанні критично-важливих робіт. Але, незважаючи на перешкоди, ми мобілізували всі ресурси та достроково виконали взяті на себе зобов’язання щодо ремонту та модернізації авіаційної техніки для ДОЗ”, – повідомив директор Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу Дмитро Миколайович Матрунчик.

На літак встановили капітально відремонтовані двигуни, новітню електроніку та авіоніку. Міжремонтний ресурс модернізованого МіГ-29 становить 8 років із можливістю його продовження до 12 років.

Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних Сил України. Багатофункціональність МіГ-29 дозволяє використовувати його для виконання задач протиповітряної оборони і для нанесення ударів по наземним цілям.

У 2019 році ЛДАРЗ модернізував та передав військовим 6 винищувачів.

Довідково:

Модернізація МіГ-29 направлена на значне підвищення бойових та експлуатаційних характеристик винищувача.

Літаки отримали більш потужну радіолокаційну станцію, яка дає можливість збільшити дальність виявлення повітряних цілей, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації. Окрім того, значно розширено можливості контролю і реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигуна і ряду бортових систем.

Модернізований МіГ-29 може розвивати швидкість до 2450 км/год, яку забезпечують два турбореактивні двигуни з форсажною камерою. У перелік озброєння винищувача, окрім 30-мм автоматичної гармати, входять цілий спектр ракет типу "повітря-повітря" для ведення повітряного бою на малих та середніх відстанях, а також бомби та блоки некерованих реактивних снарядів для ураження наземних цілей. Окрім того, літак оснащений розвиненою системою радіоелектронної боротьби, яка призначена для індивідуального захисту літака від атак ворожих зенітно-ракетних комплексів та літаків.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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