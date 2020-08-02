Львівський авіаремонтний завод передав військовим модернізований винищувач (ФОТО)

Напередодні Дня Повітряних Сил Львівський державний авіаційно-ремонтний завод передав одній з авіаційних бригад модернізований бойовий літак – винищувач МіГ-29.

Про це повідомив директор підприємства Дмитро Матрунчик.

Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", виконало капітальний ремонт МіГ-29 – основного бойового літака Повітряних Сил Збройних Сил України.

У рамках виконання державного оборонного замовлення фахівцями заводу відновлено ресурсні показники літака. Заплановані роботи виконано з дотриманням обумовлених договором термінів.

"Вже п’ятий місяць підприємство працює в особливому режимі у зв’язку із посиленими протиепідемічними заходами. До роботи допускаються лише працівники, задіяні у виконанні критично-важливих робіт. Незважаючи на перешкоди, ми мобілізували всі ресурси та вчасно виконали взяті на себе зобов’язання щодо ремонту авіаційної техніки ПС ЗСУ", – повідомив директор Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу Дмитро Матрунчик.

На літак встановили капітально відремонтовані двигуни, новітню авіоніку. Міжремонтний ресурс відремонтованого МиГ-29 становить 8 років, із можливістю його продовження до 12 років.

Источник: ukroboronprom.com.ua

Фото літака з архіву підприємства.

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