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Львівський завод передав замовнику близька десятка відновлених танків Т-64 (ФОТО)

Львівський завод передав замовнику близька десятка відновлених танків Т-64 (ФОТО)

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало для потреб Міністерства оборони України чергову партію відремонтованих та модернізованих танків Т-64.

За словами керівника підприємства Віктора Андрощука, в ході ремонту фахівці підприємства покращили тактико-технічні характеристики танків: встановили новітні засоби навігації та зв’язку, тепловізійні прилади тощо.

"Основна модернізація танка Т-64 – це насамперед системи зв’язку і управління вогнем. Відтак, танки отримали нові сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації, встановлені комплекти динамічного захисту та ще чимало додатків для більш ефективного виконання бойових завдань", – розповів директор ЛБТЗ.

На підприємстві також повідомили, що паралельно з виконанням державного оборонного замовлення, конструкторсько-технологічне бюро ЛБТЗ працює над освоєнням капітального ремонту та модернізацією інших видів гусеничної бронетехніки, таких як танк Т-80, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-2 та БТС-4.

"Протягом всього карантну Львівський бронетанковий завод працює "як годинник" – вчасно виконує свої договірні зобов’язання та поставляє техніку на передову. Це важливе підприємство для бронетанкового дивізіону Концерну та всього регіону. Воно входить до п’ятірки найбільших платників податків області та забезпечує роботою понад 700 родин. Надважливо забезпечити ритмічність завантаження виробничих потужностей ЛБТЗ і довгострокове планування державного оборонного замовлення має в цьому допомогти. Однак компанія контрактації в рамках цьогорічного ДОЗ іще триває і ми сподіваємося, підприємство отримує нові замовлення", – зазначив Ігор Фоменко, заступник генерального директора з виробництва "Укроборонпрому".

Львівський бронетанковий завод – державне підприємство з 76-річним досвідом роботи, яке займається не тільки ремонтом, але і виготовленням бронетехніки – броньованих пожежних машин ГПМ-72 та ГПМ-54, броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ "Лев" та БРЕМ "Зубр" та тактичної броньованої колісної машини "Дозор-Б".

Також підприємство здійснює капітальний ремонт і модернізацію танків Т-72, Т-64 та Т-55 і низки спеціальних інженерних машин, таких, як броньована машина розмінування БМР-2 та інженерна машина розгородження ІМР-2.

Львівський завод передав замовнику близька десятка відновлених танків Т-64 (ФОТО)

Львівський завод передав замовнику близька десятка відновлених танків Т-64 (ФОТО)

Львівський завод передав замовнику близька десятка відновлених танків Т-64 (ФОТО)

Львівський завод передав замовнику близька десятка відновлених танків Т-64 (ФОТО)

Львівський завод передав замовнику близька десятка відновлених танків Т-64 (ФОТО)

Львівський завод передав замовнику близька десятка відновлених танків Т-64 (ФОТО)

Источник: ukroboronprom.com.ua

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