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Лубінець: Україна за посередництва Катару повернула з росії 1029 українських дітей

Лубінець: Україна за посередництва Катару повернула з росії 1029 українських дітей

"Великій команді України разом з міжнародними партнерами в рамках Bring Back UA вдалось повернути 1029 українських дітей. Це на сьогодні", - зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що ключовим посередником у процесі повернення є Катар.

Крім того, омбудсман зауважив, що основною проблемою залишається верифікація, оскільки росія не надає інформації про місце перебування українських дітей.

Джерело: https://t.me/espresotb/116872

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