Сегодня 08:29
Просмотров: 120
Лубінець: Україна за посередництва Катару повернула з росії 1029 українських дітей
"Великій команді України разом з міжнародними партнерами в рамках Bring Back UA вдалось повернути 1029 українських дітей. Це на сьогодні", - зазначив Лубінець.
Він підкреслив, що ключовим посередником у процесі повернення є Катар.
Крім того, омбудсман зауважив, що основною проблемою залишається верифікація, оскільки росія не надає інформації про місце перебування українських дітей.
Джерело: https://t.me/espresotb/116872